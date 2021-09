Der Kaufpreis für einen Anteil von 45 Prozent an Command Alkon liege in der Grössenordnung von 250 Millionen US-Dollar, sagte ein Sprecher am Dienstag auf Nachfrage. Verkäufer sei die Software-Investmentgesellschaft Thoma Bravo. Diese behalte einen Mehrheitsanteil an Command Alkon, teilte der DAX-Konzern mit. Mit dem Schritt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...