Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 28 septembre/September 2021) The common shares of BnSellit Technology Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

BnSellit Technology Inc. is a technology company that connects guests staying in Short-Term Rental ("STR') properties with items offered for sale or rent by STR owners and managers ("Hosts'). With the BnSellit app, Hosts can quickly and easily post and manage items located on site for sale or rent. Items which can significantly increase revenue per stay. These items can include local souvenirs, decor, essential items, snacks, toiletries, art, antiques and activity kits. Hosts can also rent bicycles, golf clubs or sell access to hi-speed internet for even more revenue. When guests arrive at a BnSellit Host location, they are presented with simple instructions on how to view, purchase or rent available items.

_________________________________

Les actions ordinaires de BnSellit Technology Inc. ont été approuvées pour l'inscription au CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

BnSellit Technology Inc. est une entreprise technologique qui met en relation les clients séjournant dans des propriétés de location à court terme (« STR ») avec des articles proposés à la vente ou à la location par les propriétaires et les gestionnaires de STR (« hôtes »). Avec l'application BnSellit, les hôtes peuvent publier et gérer rapidement et facilement les articles situés sur le site à vendre ou à louer. Des éléments qui peuvent augmenter considérablement les revenus par séjour. Ces articles peuvent inclure des souvenirs locaux, de la décoration, des articles essentiels, des collations, des articles de toilette, de l'art, des antiquités et des kits d'activités. Les hôtes peuvent également louer des vélos, des clubs de golf ou vendre l'accès à Internet haut débit pour encore plus de revenus. Lorsque les invités arrivent à un emplacement hôte BnSellit, ils reçoivent des instructions simples sur la façon de visualiser, d'acheter ou de louer les articles disponibles.

Issuer/Émetteur: BnSellit Technology Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): BNSL Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 45 804 039 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 0 CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologie CUSIP: 09662H 10 2 ISIN: CA 09662H 10 2 9 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 29 septembre/September 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Alliance Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for BNSL. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com