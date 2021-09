DJ PTA-News: SCI AG: Net Asset Value

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Usingen (pta029/28.09.2021/21:00) - Der Vorstand der SCI AG hat den Net Asset Value (NAV) der SCI-Aktie - Nettowert aller Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten, ohne Wertbeitrag von möglichen Nachzahlungen aus laufenden Spruchverfahren - mit aktuell 26,05 Euro ermittelt, das entspricht einer Steigerung von rd. 2,3% gegenüber der letzten Bekanntgabe. Unter den größten Positionen konnten die Aktien der Gesundheitswelt Chiemgau (+13,1%) und der Latvijas Balzams (+10,7%) zulegen, während LS Invest um 6,3% schwächer notierten. Das Einreichungsvolumen (Aktien die in Squeeze-Outs, Unternehmensverträgen u.ä. abgefunden wurden und für die in den noch anhängigen Spruch- und Überprüfungsverfahren eine Nachbesserung erfolgen kann) liegt bei 20,6 Mio. Euro.

(Ende)

Aussender: SCI AG Adresse: Bartholomäus-Arnoldi-Straße 82, 61250 Usingen Land: Deutschland Ansprechpartner: Oliver Wiederhold Tel.: +49 6081 688050 E-Mail: info@sci-ag.de Website: www.sci-ag.de

ISIN(s): DE0006051014 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1632855600520 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2021 15:00 ET (19:00 GMT)