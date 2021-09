Portsmouth, New Hampshire (ots/PRNewswire) -Lösung zur Verwaltung digitaler Druckvorlagen ermöglicht Anwendern die Organisation, Speicherung und Wiederverwendung genehmigter InhalteLoftware, Inc., der weltweit führende Anbieter von Unternehmens-Etikettierung und Artwork-Management-Lösungen, hat eine neue Version seiner automatisierten Artwork-Management-Software, Loftware Smartflow 26.2, auf den Markt gebracht. Diese neue Version, die Master-Datenblätter einführt, stärkt die Fähigkeit der Benutzer, die Konsistenz und Kontrolle des Inhalts von Verpackungen, Etiketten und anderen Dokumenten zu gewährleisten. Smartflow 26.2 bietet einen zentralen Speicherort für Verpackungsinhalte und ermöglicht es Anwendern, Inhalte für Produktlinien oder Produktportfolios zu erstellen, zu prüfen und zu genehmigen.Mit den neuen Master-Datenblättern von Smartflow 26.2 ist es einfacher, den Inhalt einer gesamten Produktlinie oder einer Reihe von Produktlinien zu betrachten, so dass die Benutzer die Auswirkungen gesetzlicher Änderungen oder rechtlicher Aktualisierungen auf den Inhalt ihrer Druckvorlagen besser verstehen und verwalten können. Die Versionskontrolle von Smartflow 26.2 stellt sicher, dass nur genehmigte Inhalte in Verpackungsprojekten verwendet werden; nicht genehmigte Inhalte sind gesperrt und können nicht in neue Projekte hochgeladen werden. Darüber hinaus erhöht Master Datasheets die Flexibilität durch einen workflowgesteuerten Überprüfungs- und Genehmigungsprozess, der alle Kommentare, Ablehnungen, Genehmigungen und Änderungen verfolgt. Außerdem entfällt die Notwendigkeit, an mehreren Stellen nach Bildern oder Dateien zu suchen, so dass die Benutzer schnell und präzise Massenänderungen verwalten können."Die größten Vorteile von Smartflow liegen in seiner Fähigkeit, die Zusammenarbeit zu erleichtern und die Markteinführung zu beschleunigen", sagt Glen Bradlee, Director of Product Management bei Loftware. "Diese Version baut auf diesem Wert auf, indem sie es Produktverpackungsteams ermöglicht, in einem kontrollierten Prozess zusammenzuarbeiten. Es ermöglicht den Nutzern auch, Inhalte für alle ihre Produkte an einem zentralen Ort zu sammeln, den sie leicht finden, verwalten, nutzen und beliebig oft wiederverwenden können", fügte er hinzu.Zu den weiteren Verbesserungen gehört die Möglichkeit, den Zeit- und Datumsstempel für eine bestimmte Zeitzone zu konfigurieren, so dass Unternehmen, die weltweit tätig sind, leichter nachvollziehen können, wann Änderungen in Bezug auf die geografische Lage vorgenommen wurden. Darüber hinaus bietet Smartflow 26.2 Unterstützung für den Microsoft Edge-Browser, der den alten Internet Explorer von Microsoft ersetzt. Wenn Sie weitere Informationen zu Loftware Smartflow wünschen, wenden Sie sich an einen unserer Experten für Verpackungsdesign unter www.loftware.com.Informationen zu LoftwareLoftware und NiceLabel haben sich unter dem gemeinsamen Markennamen Loftware zusammengeschlossen, und wollen Kunden und Partnern eine erweiterte Auswahl an Lösungen für Enterprise Labeling & Artwork Management bieten. Der Zusammenschluss soll Unternehmen aller Größenordnungen erweiterte Funktionen für ihre Etikettierung zur Verfügung stellen und ihnen die Vorteile des Übergangs zu cloudbasierten Lösungen bringen. Mit Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Slowenien, China, Japan und Singapur verfügen die Unternehmen über eine globale Präsenz und bündeln gemeinsam mehr als 60 Jahre Erfahrung bei der Lösung von Etikettierproblemen und bei den Bemühungen, die Qualität, Geschwindigkeit und Effizienz der Etikettierung für Unternehmen zu verbessern und gleichzeitig ihre Kosten zu senken. Als weltweit führender Anbieter von Lösungen für Enterprise Labeling und Artwork Management ermöglicht Loftware Flexibilität in der Lieferkette, unterstützt die sich entwickelnden Vorschriften und optimiert die Geschäftsabläufe in einer Vielzahl von Branchen, darunter Biowissenschaften, Fertigung, Lebensmittel und Getränke, Einzelhandel, Automobil, Konsumgüter und Bekleidung. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.loftware.com und www.nicelabel.com.Pressekontakt:Maureen Perroni, Loftware-Direktorin für Inhalt und Kommunikation, mperroni@loftware.com, +1-603-502-3901Logo - https://mma.prnewswire.com/media/892088/loftware_Logo.jpgOriginal-Content von: Loftware Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100086843/100878376