Anleger erleben derzeit ein Déjà-vu, an der Börse wiederholt sich jetzt die Geschichte vom Jahresanfang. Erneut bringen steigende Renditen am Anleihemarkt vor allem Wachstums- und Technologieaktien unter Druck. Gefragt sind dagegen Substanzaktien unter anderem aus der Energie- und Finanzbranche, wenngleich sich auch sie im Handelsverlauf dem Abwärtssog nicht entziehen konnten. Das Ergebnis ist eine Talfahrt des Deutschen Aktienindex in Richtung der Tiefkurse von vor einer Woche knapp über 15.000 ...

