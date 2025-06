ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 107 auf 104 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Bremsenspezialisten preise wohl schon eine Gewinnwarnung aufgrund negativer Wechselkurseffekte sowie des trägen US-Nutzfahrzeugmarktes ein, schrieb Sven Weier in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Eine solche könnte sich aber als reinigendes Gewitter erweisen. Weier hebt das Selbsthilfepotenzial des Unternehmens, das strukturelle Wachstum im Schienengeschäft und das insgesamt relativ defensive Nutzfahrzeuggeschäft positiv hervor./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2025 / 18:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





ISIN: DE000KBX1006

