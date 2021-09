Um neue Kunden für den Abschluss eines bezahlten Abos zu gewinnen, bietet Netflix ab sofort in Kenia eine abgespeckte Version seines Streaming-Dienstes vollkommen kostenlos an - das ganze gibt es erstmal nur auf Android-Geräten.? Kostenlose Test-Version von Netflix in Kenia ? Derzeit nur auf Android-Geräten ? Das Konzept soll mehr bezahlte Abos generierenKostenloses Netflix-Angebot in KeniaAngaben von IT-Times zufolge hat der US-amerikanische Streaming-Riese Netflix verlauten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...