DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

SOCIETE GENERALE - Societe Generale soll an einer Übernahme von ING Frankreich interessiert sein. Boursorama, ihre hausinterne Online-Bank, will laut Les Echos ein unverbindliches Angebot für das Privatkundengeschäft der niederländischen Gruppe in Frankreich vorlegen. Interessenten müssten diese Woche ihre Offerten einreichen, berichtet die Wirtschaftszeitung unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen. (Börsen-Zeitung)

N26 - Die Smartphonebank muss einen wichtigen Posten neu besetzen. Deutschlandchef Georg Hauer verlässt das Unternehmen. Der 34-Jährige wechselt zum 1. November zum Münchener Fintech Hawk AI. Hawk AI bietet Finanzdienstleistern Software zur Geldwäscheprävention und nutzt unter anderem Künstliche Intelligenz. N26 erklärte, die Suche nach einem Nachfolger Hauers sei "bereits fortgeschritten". (Handelsblatt)

ING - Ein Bafin-Mitarbeiter hat Deutschlands größte Online-Bank ING Deutschland vor Gericht gerügt, weil sie zu spät auf verdächtige Handelsaktivitäten eines möglicherweise kriminellen Kunden aufmerksam gemacht hat. Die seltene öffentliche Kritik der deutschen Finanzaufsichtsbehörde an einer einzelnen Bank wurde am Dienstag bei einer Anhörung vor dem Landgericht Frankfurt geäußert, wo ein 45-jähriger ehemaliger leitender Fondsmanager von Union Investment wegen Insiderhandels im großen Stil angeklagt ist. Laut Staatsanwaltschaft nutzte er ein privates Maklerkonto bei der ING Deutschland, um für Kleinanleger bestimmte Derivate auf Blue Chips zu kaufen und zu verkaufen, mit denen er für die Union handelte. (Financial Times)

