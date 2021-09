Spotahome, eine in Spanien ansässige Wohnimmobilienplattform, die 200.000 Wohnunterkünfte in 29 verschiedenen Ländern in ganz Europa verwaltet, hat eine Vereinbarung mit dem in Großbritannien basierten Anbieter von Mieter-Due-Diligence und -Garantie, Homeppl, unterzeichnet, um seinen Vermietern einen Service für Vermieterbescheinigungen und Garantien für mittel- und langfristige Mietverträge zu bieten.

Die Welt öffnet sich allmählich wieder und wendet sich einem Leben nach der Pandemie zu. Da sich die Nachfrage nach mittel- und langfristigen Mietverträgen verdreifacht hat, ist es wichtig, Mieter so schnell wie möglich überprüfen zu können. Allerdings besteht auch weiterhin ein hohes Risiko von Mieterbetrug, und darum brauchen Vermieter ein sicheres System von Vorvermieterbescheinigungen.

Die Lösung von Homeppl verbindet Betrugserkennungstests, Verhaltensanalysen und Finanzalgorithmen sowie Open-Banking-Daten, um die wahre Transaktionsfähigkeit von Interessenten aus ganz Europa zu bewerten. Sie hat eine 0-prozentige Ausfallrate, und Homeppl setzt ein so großes Vertrauen in seine Referenzlösung, dass es dazu auch guarantid bietet, einen Service, mit dem es als Bürge für bestätigte Mieter auftritt, wodurch Vermieter einen besseren Schutz und Mieter eine größere Freiheit genießen.

Spotahome hat den Mieter- und Garantiedienst von Homeppl in ein neues Premium-Angebot für Vermieter aufgenommen, und 2.000 haben sich bereits für den Spotahome Premium-Service angemeldet. Den Erwartungen zufolge sollte diese Zahl bis zum Jahresende auf 10.000 ansteigen.

Durch diese Partnerschaft mit Homeppl transformiert Spotahome dank seiner innovativen virtuellen Besichtigungen bereits ein Pionier auf dem Gebiet des digitalen Mietwesens das Vermiet- und Mietverfahren in Europa noch stärker, das nun für Mieter einfacher und für Vermieter sicherer wird. Dank des Service von Homeppl baut Spotahome die Schranken für Mieter ab, da diese keine Vorauszahlung in Höhe von ein bis drei Monatsmieten mehr leisten müssen. Gleichzeitig erhalten Vermieter eine finanzielle und rechtliche Sicherheit durch die Minderung von Betrug, die Garantie der Mietzahlung sowie Deckung der Kosten etwaiger Sachschäden am Mietobjekt.

Alejandro Artacho, CEO und Mitbegründer von Spotahome, sagte: "Mit diesem neuen Service, der "Premium Spotahome-Vermietern" in Partnerschaft mit Homeppl angeboten wird, ist Spotahome die einzige Vermieterplattform ohne Vorauszahlung und mit Vermietergarantien in mehreren europäischen Ländern. Dies ist ein weiterer Schritt in Richtung auf verbesserten Zugang zu Mietunterkünften, der Mietern und Vermietern gleichermaßen höhere Sicherheit bietet. In den kommenden Monaten wird Spotahome weitere Funktionen einführen, um die bevorzugte digitale Mieterplattform in Europa zu werden."

Alexander Siedes, CEO von Homeppl, erklärte: "Da die Erholung von der COVID-Pandemie nun im Gang ist, freuen wir uns sehr, dass Spotahome eines der größten Online-Vermietungsunternehmen der Welt uns als bevorzugten Anbieter von Vermieterbescheinigungen und Mietergarantien ausgewählt hat. Diese Partnerschaft wird die Mietermobilität in ganz Europa unterstützen und Mieter in die Lage versetzen, neue Städte kennen zu lernen und mit mehr Freiheit Unterkünfte zu mieten. Gleichzeitig werden Vermieter gegen finanzielle oder rechtliche Risiken geschützt."

Über Homeppl:

Homeppl schafft finanzielle Eingliederung. Der Technologieanbieter für gutes Geschäft bringt Chancengleichheit für Konsumenten von Finanz- und Immobilienprodukten. Damit können Firmen sichere Transaktionen mit mehr Konsumenten durchführen, auch solchen, die außerhalb Großbritanniens leben, selbständig arbeiten oder studieren oder Menschen ohne Kredithistorie. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Bestätigung von Mieterdaten und Risikobewertung. Bisher wurden mehr als 100.000 Menschen aus über 80 Ländern mit 0-prozentiger Ausfallrate geprüft und validiert. Darum ist Homeppl ganz sicher, die besten Mieter finden zu können.

Das Hauptziel von Homeppl besteht darin, Vermietern und Agenturen die Bewertung von Mietern zu ermöglichen und Mieteinnahmen zu garantieren.

Weitere Informationen: www.homeppl.com

Über Spotahome:

Spotahome ist eine 2014 errichtete, führende europäische Plattform mit Fokus auf die Vermittlung von mittel- bis langfristigen Mietverträgen für möblierte Wohnunterkünfte.

Weitere Informationen: www.spotahome.com

