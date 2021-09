Die Festivalsaison in Indien ist in vollem Gange und so haben sich die Goldimporte im August fast verdoppeltVor einem Jahr importierte Indien rund 63 Tonnen Gold im August, in diesem Jahr waren es im gleichen Monat 121 Tonnen Gold. Betrachtet man den Wert der Goldimporte, so ist er im Vergleichszeitraum von 3,7 auf 6,7 Milliarden US-Dollar angestiegen. Dieser August steht für die höchste Goldnachfrage seit fünf Monaten. Ursächlich für die hohe Goldnachfrage ist zum einen sicher der eher schwache ...

