DGAP-News: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht Halbjahreszahlen 2021



29.09.2021 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Halbjahresabschluss

DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht Halbjahreszahlen 2021 DF-Gruppe setzt positive Entwicklung im ersten Halbjahr 2021 fort

Geschäftsvolumen bewegt sich auf stabilem Niveau

Konzernergebnis hat sich im ersten Halbjahr verbessert und liegt bei EUR 1,6 Mio.

DF-Gruppe bestätigt Wachstumsprognose für das Gesamtjahr 2021 Grünwald, 29. September 2021 - Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A2AA204) hat heute ihre Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2021 veröffentlicht. Auf operativer Ebene realisierte die DF-Gruppe im Berichtszeitraum ein weitgehend stabiles Geschäftsvolumen von EUR 86,2 Mio. (H1 2020: EUR 88,1 Mio.). Daraus realisierte der Konzern transaktionsbezogene Erträge in Höhe von EUR 4,3 Mio. (Vorjahr EUR 4,2 Mio.), welche im Wesentlichen Marketingerlöse in Höhe von TEUR 3.503 (Vorjahr TEUR 3.270), Erträge aus Serviceleistungen im Zusammenhang mit der Abwicklung des Zahlungsverkehrs in Höhe von TEUR 544 (Vorjahr TEUR 371) und Erträge aus dem Factoring-Geschäft in Höhe von TEUR 83 (Vorjahr TEUR 0) beinhalten. Das Konzernergebnis lag im ersten Halbjahr 2021 mit EUR 1,6 Mio. über dem des Vorjahreszeitraums (EUR 1,2 Mio.). Wesentlich für die Ergebnisverbesserung im ersten Halbjahr 2021 war ein leichter Anstieg des Rohergebnisses bei einem gleichzeitigen Rückgang der Verwaltungsaufwendungen. Dr. Behrooz Abdolvand, Vorstandsvorsitzender der DF Deutsche Forfait AG: "Die erfolgreiche Neuausrichtung der letzten drei Jahre hat sich auch im ersten Halbjahr 2021 ausgezahlt. Zwar haben die Reisebeschränkungen in Verbindung mit der andauernden Corona-Pandemie die Erschließung neuer Märkte und die Einführung weiterer Produkte verzögert, insgesamt ist unsere Gruppe aber gut durch die Pandemie gekommen. Unsere guten Marktkenntnisse, unser hohes Maß an Flexibilität sowie die langjährige Expertise im Trade Finance Bereich in Verbindung mit einem bewährten Compliance-System bieten uns gute Chancen, das Geschäftsvolumen künftig auszubauen." Unter der Voraussetzung, dass in den kommenden Monaten die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen stabil bleiben sowie die Spannungen zwischen den USA und dem Iran nicht zunehmen, erwartet die DF-Gruppe im laufenden Geschäftsjahr ein im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöhtes Geschäftsvolumen, ein moderat wachsendes Rohergebnis sowie ein leicht höheres Konzernergebnis vor Steuern. Der Konzernzwischenabschluss 2021 der DF Deutsche Forfait AG steht auf der Website des Unternehmens unter https://www.dfag.de/investor-relations/publikationen/ zur Verfügung.

Über die DF-Gruppe Die DF-Gruppe ist ein weltweit tätiger Spezialist für Außenhandelsfinanzierung mit Fokus auf die Regionen Naher und Mittlerer Osten sowie Osteuropa. Dabei konzentriert sich die DF Deutsche Forfait auf die Branchen Nahrung, Pharma, Healthcare, Industrie, Energie und Infrastruktur. Mit ihrer umfangreichen Finanzerfahrung, ihrem ausgeprägten Netzwerk und ihrer umfassenden Compliance-Expertise bietet die DF-Gruppe Exporteuren, Importeuren, Industrieunternehmen, Banken und Finanzdienstleistern die jeweils passende Finanzierungslösung. Kontakt:

DF Deutsche Forfait AG

Nördliche Münchner Straße 9c

82031 Grünwald

T +49 89 21551900-0

F +49 89 21551900-9

E investor.relations@dfag.de

http://www.dfag.de

Investor Relations / Presse:

Stefanie Eberding

T +49 221 9737661

E investor.relations@dfag.de

29.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

