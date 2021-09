DGAP-News: Viscom AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Viscom AG: Unternehmensgründer legen Grundstein für eine stabile Struktur als Basis für ein weiteres nachhaltiges Wachstum von Viscom.



29.09.2021

Unternehmensgründer legen Grundstein für eine stabile Struktur als Basis für ein weiteres nachhaltiges Wachstum von Viscom.

Hannover, 29. September 2021 - Die beiden Gründer des Viscom-Konzerns, Herr Volker Pape und Herr Dr. Martin Heuser, die gemeinsam 59,87 % der Aktien der Viscom AG mittelbar oder unmittelbar halten, haben 94 % ihrer mittelbar gehaltenen Anteile am 28. September 2021 in drei neu gegründete Stiftungen übertragen. Bei den Stiftungen handelt es sich um die gemeinnützige Viscom Stiftung sowie die beiden Familienstiftungen der Familien Pape und Heuser. Mit diesem Schritt möchten die beiden Gründer, von denen einer derzeit einen Platz im Aufsichtsrat innehat, der andere einen Platz im Vorstand, ihr Lebenswerk langfristig sichern und auch durch kommende Generationen gewahrt wissen. Die beiden Familienstiftungen werden gemeinsam ihren beherrschenden Einfluss auf Beschlüsse der Hauptversammlung der Viscom AG und die Berufung von Mitgliedern in den Aufsichtsrat der Viscom AG in dem Sinne wahrnehmen, dass damit langfristig die Unternehmensziele der Gründer gesichert werden: * Beibehaltung einer führenden technologischen Stellung des Viscom Konzerns im Markt

* Sicherung einer nachhaltigen Produktion am Standort Hannover

* Fairer, partnerschaftlicher Umgang mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern

* Bereitstellung von guten Arbeitsbedingungen für die Belegschaft und Förderung der Motivation Die Viscom Stiftung verfolgt wissenschaftliche, kulturelle und regionale gemeinnützige Zwecke: * Förderungen wissenschaftlicher Tätigkeit in den Bereichen der industriellen Bildverarbeitung und der künstlichen Intelligenz

* Unterstützung von Ausbildungsmaßnahmen auf technischen Gebieten, zum Beispiel durch Vergabe von Stipendien

* Förderung musikalischer Ausbildung, Aufführungen, Konzerte

* Unterstützung von Einrichtungen und Verbänden des Wohlfahrtswesens in Niedersachen und im Gebiet der Landeshauptstadt Hannover Mit diesem Maßnahmenpaket möchten die Gründer knapp 37 Jahre nach Gründung des Unternehmens den Grundstein für eine stabile Struktur als Basis für ein weiteres nachhaltiges Wachstum des Unternehmens legen.

Kontakt:
Viscom AG
Investor Relations
Anna Rebe
Carl-Buderus-Str. 9-15
30455 Hannover
Tel.: +49-511-94996-861
Fax: +49-511-94996-555
investor.relations@viscom.de

