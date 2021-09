DGAP-News: ESGTI AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

ESGTI AG: Neuer Handelsplatz, neues Ticker-Symbol



29.09.2021 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







*ISINCH0298294981 - WKN A1409X - Valor 29829498*



- ab 1. Oktober 2021

- auf BX Swiss

- unter dem Ticker "ESGTI"

- in CHF gehandelt werden.



Die Notierung auf der Berliner Börse wird am 30. September 2021 eingestellt.



Eine Pressemitteilung wird am Freitag, 1. Oktober 2021 veröffentlicht.



___________

ESGTI AG ist eine Schweizer Beteiligungsgesellschaft, die sich auf Investitionen mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien (ESG) konzentriert. ESGTI investiert direkt oder indirekt, in "early-stage" Unternehmen oder Projekte mit transformativen Auswirkungen in den Bereichen AgTech & nachhaltige Landwirtschaft, Biowissenschaften und saubere Technologien & Energie. Der Verwaltungsrat der ESGTI AG informiert, dass die ESGTI Namenaktien*ISIN- WKN- Valor- ab 1. Oktober 2021- auf- unter dem Ticker "- ingehandelt werden.Die Notierung auf der Berliner Börse wird am 30. September 2021 eingestellt.Eine Pressemitteilung wird am Freitag, 1. Oktober 2021 veröffentlicht.___________ESGTI AG ist eine Schweizer Beteiligungsgesellschaft, die sich auf Investitionen mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien (ESG) konzentriert. ESGTI investiert direkt oder indirekt, in "early-stage" Unternehmen oder Projekte mit transformativen Auswirkungen in den Bereichen AgTech & nachhaltige Landwirtschaft, Biowissenschaften und saubere Technologien & Energie.

29.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de