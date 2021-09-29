Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 29.09.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 673 internationalen Medien
Kurschance? Countdown mit Ansage: Last Call!?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0AFGF ISIN: DE000A0AFGF3 Ticker-Symbol: 02P 
Frankfurt
29.09.21
08:14 Uhr
0,890 Euro
-0,010
-1,11 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
PEARL GOLD AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PEARL GOLD AG 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
PEARL GOLD
PEARL GOLD AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
PEARL GOLD AG0,890-1,11 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.