FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PEARL GOLD AG I.L. INH ON 02P DE000A0AFGF3
AB/FROM ONWARDS 29.09.2021
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PEARL GOLD AG I.L. INH ON 02P DE000A0AFGF3
AB/FROM ONWARDS 29.09.2021
PEARL GOLD-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de