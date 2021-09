DJ Gea will Rendite bis 2026 auf 15 Prozent steigern

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Anlagenbauer Gea will in den kommenden Jahren im Bereich der Lebensmittel- und Pharmaindustrie weiter wachsen und dabei deutlich profitabler werden. "Wir haben uns das Ziel gesetzt, an der Spitze der Maschinen- und Anlagenbau-Branche zu sein," sagte CEO Stefan Klebert laut Mitteilung anlässlich des Kapitalmarkttages. Die EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand soll bis 2026 auf über 15 Prozent steigen, von 11,5 Prozent vergangenes Jahr.

Der Umsatz soll organisch um 4,0 bis 6,0 Prozent jährlich gesteigert werden - dadurch sollen die Erlöse bis 2026 auf rund 6 Milliarden Euro zulegen. Vergangenes Jahr hatte die Düsseldorfer Gea Group AG 4,635 Milliarden Euro umgesetzt.

"Für unsere Aktionäre schaffen wir bis 2026 und darüber hinaus eine erhebliche Wertsteigerung," sagte Finanzvorstand Marcus Ketter. "Unsere Anteilseigner werden wir an diesem Erfolg mit nachhaltigen Erhöhungen der Dividende teilhaben lassen."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2021 01:41 ET (05:41 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.