Zwischen Ende 2018 und Anfang dieses Jahres tendierter das Paar USD/JPY talwärts und begab sich von 114,5495 JPY grob in den Bereich von 102,5955 JPY abwärts. Anfang dieses Jahres schoss der Wert regelrecht hoch und legte zunächst an seine Abwärtstrendlinie um 110,00 JPY zu. Nach monatelangen und volatilen Ausschlägen konnte schließlich ein Ausbruch darüber gelingen und brachte wie beschrieben in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...