Damit bietet das Finanzinstitut nun Produkte auf insgesamt 22 Krypto-Assets an, wie Leonteq am Mittwoch mitteilte.Neu seien Tracker-Zertifikate mit den Basiswerten Solana, Compound, 0x und Yearn.Finance für Schweizer Anleger als kotierte Produkte an der SIX oder als nicht kotierte Produkte erhältlich, für deutsche und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...