Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1688 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Damit rangiert der Euro in etwa so tief wie zuletzt vor einem Monat.Zum Franken tendierte der Euro über Nacht seitwärts und kostet derzeit 1,0859 Franken. Der US-Dollar geht entsprechend wenig verändert mit 0,9291 Franken ...

