The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.09.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.09.2021ISIN NameCNE100000239 BEIJING CAP. LAND H YC1DE000HLB26V6 LB.HESS.THR.CA.TIL.04A/21XS1115459528 BK OF COMMUNICATIONS14/26XS0677389347 KON. KPN 11/21 MTNUSF12033TM29 DANONE 16/21 REGSFR0000487225 CIE F.FONCIER 01-21 MTNXS2239644516 ASIAN DEV.BK 20/21 MTNXS1690133811 SANTDR CONS.FIN.17/21 MTNNO0010832488 ZITON 18-22 FLRDE000A186WC7 HFS HELVET.FI.S. 16/21BE6242530952 ORES 12/21XS1498418224 FANTAS.HLDG GRP 16/21DE000DG4UB21 DZ BANK IS.A795XS1056386714 SAMBIA, REP. 14/24 REGSUS811065AF88 SCRIPPS NETW.INT. 15/22DE000A1E88U3 AAREAL BANK MTN.HPF.S118DE000DDA0TJ1 DZ BANK IS.A1167XS1888230254 NRW.BANK MTI 18/21 DLXS0976223452 ORIGIN ENGY FIN.13/21REGS