Bei der Aktie des Private-Equity-Investors sind wir seit 10,92 € dabei. Die Münchener wollen nun 5,14 Mio. neue Aktien ausgeben, was einem Mittelzufluss von rd. 100 Mio. € entspricht. Vorstand und Aufsichtsrat ziehen bei rund 20 % der neuen Aktien mit. Das frische Kapital dient dem Ausbau des Beteiligungsportfolios. Damit will man bis 2023 den Konzernumsatz auf 5 Mrd. € hieven. Wie zu vernehmen ist, liegen Deals im Volumen von mehr als 9 Mrd. € bereits zur Prüfung auf dem Tisch. Angesichts des Track-Records der vergangenen Jahre haben wir keine Zweifel, dass den Münchenern bis 2023 die Umsatzverdopplung gegenüber 2021 gelingen wird. Rd. 100 Mio. € Nettogewinn sind dann in der Holding machbar, macht ein KGV von knapp 6. Zudem lockt weiterhin eine zweistellige Dividendenrendite. Der Bezugspreis liegt mit 19,50 € deutlich unter dem aktuellen Kurs, was im Wesentlichen auf das Marktumfeld zurückzuführen ist. Wir raten, die Gelegenheit zu nutzen und die Bezugsrechte wahrzunehmen.



