Deutschland muss die Schuldenbremse abschaffen - ein markantes Plädoyer von Acatis-Kapitalmarktstratege Stefan Riße nach der Bundestagswahl. Auch in dieser Phase ist Value-Investing, so wie es Warren Buffett macht, genau das Richtige, sagt Geldanlage-Expertin Salome Preiswerk. Und auch im neu zusammengesetzten Dax gibt es Verbesserungspotenzial, findet Fondsmanager Markus Sievers von apano - das sind die drei Themen und Gäste in dieser Episode von Börsenfunk.