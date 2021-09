Die Situation rund um den angeschlagenen chinesischen Immobilienkonzern Evergrande (WKN: A2APDK) scheint sich zu beruhigen. Zwar ließ der Konzern am Freitag eine viel beachtete Zahlungsfrist für Anleihezinsen verstreichen. Doch Experten gehen zunehmend von einer Intervention durch die chinesische Regierung aus, um den mit 300 Mrd. US-Dollar verschuldeten Konzern zu retten. Das beruhigte nicht nur die Evergrande-Aktie, sondern auch den Aktienmarkt. Der DAX 40 schloss am Montag erneut im Plus und ...

