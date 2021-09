Hamburg (ots) -Auf dem ehemaligen Gelände des Familienbads Ohlsdorf steht der Rohbau für das Wohnquartier ALSTERKANT. Jetzt haben OTTO WULFF und cds Wohnbau Richtfest für die 116 neuen Sozial- und Eigentumswohnungen gefeiert.Direkt am Alsterlauf entsteht in Hamburg-Ohlsdorf das Wohnquartier ALSTERKANT. Die Projektpartner OTTO WULFF und cds Wohnbau Hamburg entwickeln und bauen auf dem ehemaligen Gelände des Familienbads Ohlsdorf 35 öffentlich geförderte Mietwohnungen und 81 Eigentumswohnungen mit insgesamt mehr als 9.000 m² Wohnfläche. Nach rund einem Jahr Bauzeit steht nun der Rohbau. Am Dienstag wurde Richtfest gefeiert."Die öffentlich geförderten Wohnungen werden nach Fertigstellung von der Hamburger Lehrer-Baugenossenschaft eG übernommen. 12 Wohnungen werden klassische Sozialwohnungen sein. 23 weitere Wohnungen entstehen im sogenannten 2. Förderweg, sie richten sich an Menschen mit kleinen bis mittleren Einkommen. Die Kaltmiete beträgt maximal 8,70 Euro pro Quadratmeter", erläutert Stefan Wulff, Geschäftsführender Gesellschafter von OTTO WULFF."Die Nachfrage nach den Eigentumswohnungen in dieser besonderen Lage am Alsterlauf hat uns überwältigt. Wir befinden uns noch im Rohbau und trotzdem sind inzwischen fast alle der Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen verkauft", sagt Frank Gedaschko, Geschäftsführer der cds Wohnbau Hamburg.Ein besonderer Fokus im Quartier ALSTERKANT liegt auf dem Thema Umwelt: Alle 4 Gebäude werden als KfW-Effizienzhäuser nach dem Standard 55 errichtet und die Flachdächer werden durchgehend begrünt. In der Tiefgarage entstehen rund 300 Parkplätze für Fahrräder, außerdem 100 PKW-Stellplätze, die alle mit einer E-Ladestation ausgestattet werden können.Voraussichtlich Anfang 2023 werden die neuen Bewohnerinnen und Bewohner einziehen.Mehr Informationen zum Projekt ALSTERKANT: www.alsterkant.deÜber OTTO WULFF: OTTO WULFF schafft Lebensräume, die Menschen glücklicher machen - und das schon seit rund 90 Jahren. Das in 3. Generation geführte Familienunternehmen entwickelt, baut und betreibt vielseitigste Immobilien: von Wohnhäusern bis hin zu ganzen Quartieren, von Schulen bis zu Bürogebäuden. OTTO WULFF realisiert als Bauträger eigene Projekte, baut als Generalunternehmer aber auch für externe Bauherren. An drei Standorten in Hamburg, Berlin und Leipzig beschäftigt OTTO WULFF mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In seiner Heimat Norddeutschland gehört OTTO WULFF heute zu den führenden Bauunternehmen und Projektentwicklern. www.otto-wulff.deÜber cds Wohnbau: Die cds Wohnbau Unternehmensgruppe mit Sitz in Berlin, Frankfurt und Hamburg entwickelt und vermarktet seit 2002 erfolgreich wohnwirtschaftliche Projekte. Anspruchsvolle Wohnensembles für mehr Lebensqualität und einer nachhaltigen Wertentwicklung in attraktiven Lagen zu schaffen, steht im Mittelpunkt des Engagements. cds Wohnbau hat sich in den Jahren zu einem bedeutenden und beständigen Bauträger in Deutschland entwickelt. www.cds-wohnbau.de (https://cds-wohnbau.de/)Pressekontakt:Michael NowakLeiter Unternehmenskommunikation & PressesprecherTel.: +49 40 736 242 56Mobil: +49 152 225 953 27mnowak@otto-wulff.deOriginal-Content von: OTTO WULFF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147170/5032674