Gold und der Schweizer Franken

Anzeige / Werbung Goldschwäche drückt im Herbst auf den Schweizer Franken Die Schweiz ist mit 18,1% der mit Abstand größte Exporteur von Gold weltweit. Daraus resultiert eine starke Einflussnahme des Goldpreises auf die Entwicklung des Schweizer Franken. Schwäche der Edelmetalle, und speziell von Gold belastet häufig den Franken. Da die Metalle besonders im Herbst zur Schwäche neigen (September), ist eine Anaomalie im Franken, die eine saisonal regelmäßige Schwäche ab Ende September erfasst, nicht verwunderlich. In einem von insgesamt 45 Top-Saisonalen Trades wird ab dem 29.9. jedes Jahres (es sei denn, dieser fällt auf ein Wochenende) auf einen fallenden Franken gegenüber dem US-Dollar gesetzt. Der Effekt reicht bis in den November hinein. Die Trefferquote liegt bei knapp 2/3 über mehr als 3 Dekaden. Umgesetzt werden kann diese Tradingchance unter anderem mit folgendem Produkt von Morgan Stanley: USD/CHF Long

WKN: MA12P3

Einstieg: Market (heute)

Stop-Loss: 1,0 Euro (strategiebasiert)

Ausstieg: zeitbasiert im November Enthaltene Werte: XC0009652816,CH0002751649,XD0002747026

