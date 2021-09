Vaxart hat eine enorme Kursvervielfachung hinter sich. Man sieht die Kursexplosion in 2020. Nach dem Verlassen des Aufwärtstrends, begann die Seitwärtsbewegung. Zur Zeit befindet sich der Kurs in einer Seitwärtsbewegung, sozusagen in abwartender Haltung. Auch Vaxart steht in den Startlöchern und die Anleger hoffen auf eine EU ulassung. Erst wenn die erfolgt, wird es einen neuen Aufwärtstrend geben.

Den vollständigen Artikel lesen ...