Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Mutares SE & Co. KGaA vom 28.09.2021:Der Vorstand der Mutares Management SE ("Vorstand"), die persönlich haftende Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN DE000A2NB650/ WKN A2NB65) ("Gesellschaft"), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft ("Aufsichtsrat") (i) eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlage von derzeit EUR 15.496.292,00 um bis zu EUR 5.140.439,00 auf bis zu EUR 20.636.731,00 durch Ausgabe von bis zu 5.140.439 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) ("Neue Aktien") mit Bezugsrecht der Kommanditaktionäre der Gesellschaft und unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2019/I ("Kapitalerhöhung") sowie (ii) ein Uplisting der bestehenden Aktien der Gesellschaft ("Bestehende Aktien") und der Neuen Aktien in den Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse beschlossen ("Uplisting"). ...

