Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit Notierungen jenseits der Marke von 80 USD/Fass hat der Preis für Öl der Sorte Brent das höchste Niveau seit 2018 erreicht, so die Analysten der Helaba.Die oftmals als vorübergehend angesehenen Einflüsse der Ölpreisentwicklung auf die Verbraucherpreise gehe damit in die Verlängerung und somit würden vor allem die EZB-Vertreter es in der nächsten Zeit schwer haben, die Inflationsgefahren zu ignorieren. Vor diesem Hintergrund würden auch die Inflationserwartungen der Finanzmarktakteure für die Eurozone steigen, gemessen an den 5J/5J-Forward-Inflation-Swaps. Diese würden im Trend der letzten zehn Monate ansteigen und hätten die Marke von 1,80% überwunden. Im historischen Vergleich sei dies noch nicht besorgniserregend, die Gelassenheit der Notenbank werde aber zusehends auf die Probe gestellt. Auch in den USA würden die 5J/5J-Forwards steigen und angesichts der noch immer niedrigen Realrenditen bestehe Anpassungsdruck. ...

