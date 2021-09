ENCAVIS AG (ISIN: DE0006095003) setzt nicht nur den Ausbau seines Portfolios fort, gleichzeitig wächst der von der Encavis Asset Management AG betreute Spezialfonds Encavis Infrastructure Fund II. Im Juli wurden bereits 74,51 MW Windparkkapazität in Frankreich für den Fonds erworben, rund 43 MW Windkraftanlagenkapazität in Brandenburg und letzte Woche wieder in Frankreich. Und offensichtlich stimmt das Vorgehen der Encavis Asset Management für die Kunden - BayernLB legt Folgefonds auf - wieder 500 Mio EUR Volumen Encavis Asset Management und BayernLB legen ein weiteres Investitionsangebot in Erneuerbare ...

