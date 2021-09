DJ Ein E-Book zeigt, wo die Reise im Büro 4.0 hingeht - Digitales Büro-Management mit OfficeFreund wird multikonnektiv und macht Unternehmen effizienter

München (pts007/29.09.2021/08:45) - Einfaches Managen des Büros und aller damit verbundenen Abteilungen und Bereiche, ist besonders für Gründer und KMUs wichtig. Denn für Gründer, aber auch für die meisten kleinen und mittelständischen Unternehmen ist ein funktionierendes Backoffice und damit reibungslose Büroarbeit immer wieder ein Problem, das über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Wer hier alle Daten aus Produktion, Lager, Verkauf und Buchhaltung multi-konnektiv und digital verbinden kann, hat entscheidende Vorteile gegenüber seiner Konkurrenz. Wie so eine Digitalisierung in den Unternehmens-Abläufen funktionieren kann und welche Bereiche durch eine einzige Software digital verbunden werden können, zeigt ein neues kostenloses E-Book mit dem Titel "Büro-Organisation 100 % digital: OfficeFreund - die besten Tools der besten Bürosoftware" unter https://www.officefreund.de/eBook oder im Printbuch im Buchhandel und auf Amazon: https://amzn.to/3ziEOKj

Core business ist immer im Fokus - Backoffice ist immer ein Stiefkind

Erfahrungsgemäß legen die Unternehmer mehr Wert auf ihre Kernaufgaben, wie Produktentwicklung, Produktion, Sales. Gut so! Aber ohne funktionierendes Backoffice überlebt ein Unternehmen nur wenige Jahre. Denn spätestens, wenn die Buchhaltung und das Mahnwesen nicht stimmen, dann gibt es massive Probleme und entsteht Chaos. OfficeFreund, die einzige 100-Prozent-Allround-Software für das Büro und das Backoffice, kann dabei helfen, alle Büroaufgaben einfacher zu bearbeiten, um das Unternehmen mit möglichst wenig Manpower im Büro weiter auf Erfolgskurs zu halten.

OfficeFreund: Endlich eine Möglichkeit, um das Chaos im Büro 100 Prozent digital zu lösen

In der Gründer-Szene findet man es immer wieder: Ein junges Team hat eine ausgezeichnete Idee, die auch gekonnt umgesetzt werden kann. Das junge Unternehmen schafft schließlich die Start-Hürden dennoch nicht, weil es vernachlässigt wird, im Büro ein System zu implementieren, mit dem das Geschäft auch richtig verwaltet werden kann. Dipl. Ing. Arnold Spatz bietet mit OfficeFreund nun eine Software an, mit der Büroarbeit nun endlich ihren Schrecken verlieren kann. Wer dennoch skeptisch ist, kann jetzt von einem gratis Angebot für ein Jahr Gebrauch machen und sich selbst davon überzeugen, was OfficeFreund leisten kann.

Von Schriftverkehr über Marketing und elektronische Rechnung bis Mahnung und Buchhaltung

OfficeFreund ist eine Lösung für alle Aufgaben! Mitarbeiter sind teuer und schwer zu finden. OfficeFreund ist da genau die richtige Lösung, um Zeit und Manpower zu sparen. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche können auch neue Mitarbeiter oder Anlernkräfte sehr einfach und intuitiv umgehen und alle Aufgaben schnell und leicht erledigen. Dabei bewahrt das Unternehme jederzeit den vollen Überblick über alle Bereiche.

OfficeFreund gibt es jetzt im Ein-Jahres-Gratis-Test, mit 100 Prozent Vollzugang zu allen Features: https:// www.officefreund.de/preise

Das Gratis-E-Book zum digitalen Büro 4.0 mit allen Vorteilen zum Einsatz von OfficeFreund unter: https:// www.officefreund.de/eBook

Aussender: Die Unternehmersoftware est. 1999 GmbH Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Arnold Spatz Tel.: +49 89 41856786 E-Mail: info@officefreund.de Website: www.officefreund.de

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210929007 ]

