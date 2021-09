Die Schrott- und Metallrecycler RHM und INRO steigen beim Bremer Rohstoffbetrieb Löbl ein. Hierzu haben die beiden Firmengruppen das Joint Venture IRB gegründet und eine Minderheitsbeteiligung von 49 Prozent an der Adolf Löbl Rohstoffbetriebe GmbH & Co. KG und der Tochterfirma Kiesche und Gläbe GmbH & Co. KG erworben. Für die kommenden Jahre ist eine Aufstockung auf einen Mehrheitsanteil geplant. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...