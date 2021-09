Die Wiener Börse dürfte sich am Mittwoch etwas von ihren deutlichen Vortagesverlusten erholen. Eine Indikation auf den Leitindex ATX zeigte gegen 8.30 Uhr ein kleines Plus von 0,41 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa wird eine leichte Erholung erwartet. Wichtige Unternehmensnachrichten aus Österreich lagen in der Früh nicht vor. Die Blicke dürften damit weiter auf die USA gerichtet sein. Dem ...

