DJ EUREX/Bund-Future mit Erholung - Inflationserwartungen verunsichern

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future tendiert am Mittwoch im Verlauf etwas fester. Am Anleihenmarkt ist derweil das Inflationsthema zurückgekehrt und verunsichert die Marktteilnehmer. So verweisen die Anleihestrategen der DZ Bank auf die marktimplizierten 5J+5J-Inflationserwartungen für die Eurozone, die gestern um sechs Basispunkte auf 1,85 Prozent stiegen, und damit auf den höchsten Wert seit Juli 2015. Die Rendite zehnjähriger Bunds legte daraufhin drei Basispunkte auf minus 0,18 Prozent zu.

Dennoch bereiten die wichtigsten Zentralbanken eine Drosselung ihrer expansiven Geldpolitik vor und stehen dabei vor der Herausforderung, gleichzeitig nicht den Post-Corona-Aufschwung zu gefährden. Wie dies gelingen soll, diskutieren derzeit die EZB-Präsidenten beim virtuellen Sintra-Forum, zu dem sich am Mittwoch auch die Präsidenten der Notenbanken in den USA, Großbritannien und Japan zuschalten. In der Hoffnung auf Antworten auf die drängende Inflationsfrage dürften wohl aber vor allem die Ausführungen des Chefvolkswirtes der EZB, Philip Lane, die Investoren interessieren.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 11 Ticks auf 169,85 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 169,91 Prozent und das Tagestief bei 169,61 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 32865 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 24 Ticks auf 203,94 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 2 Ticks auf 134,89 Prozent.

September 29, 2021 02:52 ET (06:52 GMT)

