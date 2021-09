Berlin (ots) -Am Weltherztag stehen das Herz und seine Erkrankungen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Denn auch der Motor des Lebens kann Schwäche zeigen. Anzeichen dafür können Kurzatmigkeit, Müdigkeit und Wassereinlagerungen sein. Sie können auf eine Herzinsuffizienz hindeuten, von der 2,5 Millionen Menschen in Deutschland betroffen sind und die mit Medikamenten und einer Anpassung des Lebensstils behandelt werden kann. "Wirkt die Behandlung nicht, werden die Medikamente nicht vertragen oder liegen widersprüchliche Befunde vor, müssen wir genauer hinschauen. Wichtig ist dann eine schnelle Diagnose, um zielgerichtet behandeln zu können", erklärt Professor Dr. med. Fabian Knebel, Chefarzt der Kardiologie am Sana Klinikum Lichtenberg in Berlin.Oft wird der Arzt nun zum Detektiv, der die Hinweise auf die zugrundeliegende Erkrankung wie Puzzleteile zusammensetzen muss. "Manchmal sind es Erkrankungen außerhalb der Kardiologie, die uns den richtigen Weg weisen, vor allem dann, wenn sich hinter den Beschwerden eine Seltene Erkrankung wie die Transthyretin-Amyloidose mit Kardiomyopathie, kurz ATTR-CM genannt, verbirgt. Berichtet eine Patientin oder ein Patient zum Beispiel, dass schon an beiden Handgelenken eine Operation am Karpaltunnel erfolgte, oder dass eine Wirbelkanalverengung im Rücken oder auch ein Abriss der Bizepssehne behandelt wurde, kann das der entscheidende Hinweis auf die Seltene Erkrankung sein", so Knebel. Das Bild fügt sich für den Kardiologen weiter zusammen, wenn dann in der echokardiographischen Untersuchung eine verdickte Herzwand zu sehen ist, ohne dass ein Bluthochdruck vorliegt. "Auch bei einer Herzklappenverengung sehe ich genauer hin", erklärt Knebel.Eine frühe Diagnose ist wichtig für eine zielgerichtete BehandlungBesteht der Verdacht auf eine ATTR-CM, können bildgebende Verfahren (Skelettszintigraphie), eine Gewebeuntersuchung sowie Blut- und Urinuntersuchungen zur Diagnose beitragen. Ein Gentest schließt die erbliche Variante aus. "Bei Seltenen Erkrankungen vergeht bis zur richtigen Diagnose oft einige Zeit. Wichtig ist, dass Betroffene ihre Ärztin oder ihren Arzt ansprechen, wenn Beschwerden trotz einer Behandlung bestehen bleiben. Denn es ist wichtig, eine seltene Ursache einer Herzschwäche so früh wie möglich zu erkennen. Eine ATTR-CM zum Beispiel schreitet unbehandelt immer weiter fort. Wird sie früh erkannt, kann eine zielgerichtete Therapie das Fortschreiten verlangsamen", betont Knebel.Weitere Informationen für Betroffene und ihre Angehörigen sowie wertvolle Tipps zum Leben mit einer ATTR-CM gibt es unter www.leben-mit-amyloidose.de. Die möglichen Symptome sind in dem Film "Herzschwäche und es wird einfach nicht besser? (https://www.youtube.com/watch?v=GOSpHpCs8-E&list=PLkfL9qRUsU63KE0oL4Fka0Tv4J4MBu1SW)" auf YouTube dargestellt.Über Pfizer - "Breakthroughs that change patients' lives"Damit Menschen Zugang zu Therapien erhalten, die ihr Leben verlängern und erheblich verbessern, setzen wir bei Pfizer auf Wissenschaft und nutzen unsere globalen Ressourcen. Unser Anspruch ist es, bei der Entdeckung, der Entwicklung und der Herstellung innovativer Medikamente und Impfstoffe Standards zu setzen - hinsichtlich ihrer Qualität, Sicherheit und des Nutzens für PatientInnen. Weltweit - über Industrie- und Schwellenländer hinweg - arbeiten KollegInnen bei Pfizer jeden Tag daran das Wohlbefinden, die Prävention, die Behandlungs- und Heilungschancen gegen die schwerwiegenden Erkrankungen unserer Zeit zu verbessern und voranzubringen. Aus unserer Verantwortung als eines der weltweit führenden innovativen biopharmazeutischen Unternehmen heraus arbeiten wir mit Leistungserbringern, Regierungen und lokalen Gemeinschaften zusammen, um weltweit den Zugang zu einer zuverlässigen und bezahlbaren Gesundheitsversorgung zu fördern und auszuweiten. Einen Unterschied für alle zu machen, die sich auf uns verlassen, daran arbeiten wir seit mehr als 170 Jahren.Der Hauptsitz von Pfizer ist in New York. In Deutschland sind mehr als 2.500 MitarbeiterInnen an drei Standorten tätig: Berlin, Freiburg und Karlsruhe. Das Werk in Freiburg ist Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und Industrie 4.0.Mehr auf www.pfizer.de. Folgen Sie uns auf Twitter @pfizer_de (http://www.twitter.com/pfizer_de).Pressekontakt:Pfizer Deutschland GmbHUnternehmenskommunikationJuliane PieninckLinkstraße 10, D-10785 BerlinTelefon: +49 (0)30 - 55 00 55 - 51088E-Mail: presse@pfizer.comWebsite: www.pfizer.deTwitter: www.twitter.com/pfizer_deYoutube: www.pfizer.de/youtubeAgenturkontakt:Medizin & PR GmbH - GesundheitskommunikationBarbara KlugeEupener Straße 60, D-50933 KölnTelefon: +49 (0)221 - 77543 - 15E-Mail: barbara.kluge@medizin-pr.deOriginal-Content von: Pfizer Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13016/5032728