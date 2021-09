Die Entscheidung über die abschließende Genehmigung der Elektroautofabrik von Tesla in Brandenburg ist nach Ansicht von Ministerpräsident Dietmar Woidke noch in diesem Jahr denkbar. "Sofern die Anhörung gut läuft und die Einwendungen, die gekommen sind, gut abgearbeitet werden, halte ich es für möglich, dass die Entscheidung über die Genehmigung noch in diesem Jahr kommen wird", sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke der Deutschen Presse-Agentur im Bezug auf den Bau von Teslas Gigafactory in Grünheide. Der SPD-Politiker hält aber nicht nur den Zeitplan für ...

