Jetzt neu: Die Oktober-Highlights des SWR in der ARD Mediathek, der ARD Audiothek, auf Youtube und Social Media-Kanälen auf einen Blick.Bereits verfügbar:"Raus mit euch"Outdoor-Tipps für junge Familien: YoutubeFünf Familien aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz testen Ausflugsziele im Südwesten. Wie viel Spaß versprechen die Ziele? Was erleben Eltern mit kleinen Kindern? Taugt der Trip auch für Teenies? Was sollte man beachten, wenn man den Ausflug unternehmen will? "Raus mit euch" ist nah dran an der Lebenswirklichkeit der Familien und verspricht Ideen und praktische Tipps für Unternehmungen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.Warum reinschauen?Inspiration für den nächsten Tagesausflug gesucht? Dieses Format bietet konkrete Tipps. Dieses Format bietet konkrete Tipps.SWR3 New Pop: "New Pop - Das Special" + KonzertmitschnitteLive-Acts und musikalische Aktionen: 30 Tage in der ARD Mediathek"New Pop - Das Special 2021" zum "SWR3 New Pop" mit Hamburgerin Zoe Wees, Nathan Evans (bekannt u. a. durch den viralen Hit "The Wellerman") sowie Alice Merton, Rag'n'Bone Man und Wincent Weiss. Ein Höhepunkt: Die Verleihung des SWR3 Pioneer Of Pop-Awards - diesmal an Fury and the Slaughterhouse. Zudem sind in den kommenden Wochen die Konzerte folgender Künstler:innen abrufbar: Tom Gregory und Sigrid (ab 5.10), Álvaro Soler und Dotan (ab 12.10), Celeste, Griff (ab 19.10.), Zoe Wees und Giant Rooks (ab 26.10.), Rag'n'Bone Man, Wrabel und Tom Grennan (ab 2.11.)Warum reinschauen?Festivalfeeling im Wohnzimmer - Musik genießen!"Kurzstrecke: Marteria fischt frische Fische"Pierre M. Krause trifft Promis: ARD Mediathek, Youtube, Instagram.Pierre M. Krause begleitet Rapper Marteria. Eine verlorene Wette mit ihm in einer Hamburger Kneipe hinterlässt bei Pierre Spuren und eine bleibende Erinnerung: Er lässt sich, um Wettschulden auszugleichen, einen Fisch tätowieren. Damit werden er und Marteria zu "Brasse-Brüdern. Bilder, Clips und Hintergründe auch auf der neuen SWR "Pierre M. Krause-Seite" auf Instagram (https://www.instagram.com/pierre.m.krause.seite/?hl=de). Neue Folgen "Kurzstrecke" jeweils sonntags.Warum reinschauen?Es wird witzig, es wird privat, es geht um die großen und kleinen Themen."SOS Großstadtklinik"Blick auf Arbeit von Ärzt:innen und Pflegekräften einer Großstadtklinik:ARD MediathekNeun Dokumentationen aus dem Diakonie-Klinikum Stuttgart zeigen unverfälschte Einblicke in den Alltag und die Arbeit von Ärzt:innen und Pflegekräften einer Großstadtklinik. Neben der medizinischen Verantwortung und den ständig neuen Herausforderungen beeindrucken die Persönlichkeiten der Klinikmitarbeiter:innen, die sich jeden Tag mit vollem Einsatz engagieren. Remote-Kameras ermöglichen ungezwungene und authentische Einblicke in den Klinikalltag. Alle Folgen ab jetzt online.Warum reinschauen?Was leisten Menschen im medizinischen Berufsfeld täglich - ein Blick hinter die Kulissen.Ab 1. Oktober:"Mein Pferdesommer - Freundschaft auf vier Hufen"Ferien auf dem Ponyhof: ARD Mediathek, YoutubeInfluencerin Lia und Youtuberin Lea haben das Glück, dass sie den Traum vom eigenen Pferd jeden Tag leben dürfen. In der zehnteiligen SWR Reportage "Mein Pferdesommer" begleitet die Kamera die 15-jährigen Schülerinnen bei ihren Abenteuern mit den eigenen Ponys und anderen Pferden. Sie erleben einen aufregenden Sommer zwischen Badesee, Reitplatz und Pferdekoppel. Neue Folgen freitags, 16 Uhr.Warum reinschauen?Spaß haben, Verantwortung übernehmen für Tiere und Umwelt. Für Zuschauer:innen ab 10 Jahren.Ab 9. Oktober:"Was ist gut an ...?"Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung: ARD MediathekDiese neue vierteilige SWR Dokureihe betrachtet negativ besetzte Themen aus einer anderen Perspektive und vermittelt Wissen auf innovative Art. Starke Protagonist:innen mit außergewöhnlichen Geschichten treffen dabei auf jüngste Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung. Die Folgen eins und zwei beleuchten neue Heilchancen durch Drogen und Gentechnik. Folge drei fragt nach dem Tod als Teil eines selbstbestimmten Lebens und Folge vier nach den positiven Effekten des Scheiterns. Alle Folgen ab 9.10. online verfügbar.Warum reinschauen?Für Optimist:innen mit Wissenshunger.Ab 14. Oktober:Junger Dokumentarfilm21. Staffel "Junger Dokumentarfilm", vier Filme: ARD MediathekZwischen 14. Oktober und dem 4. November zeigt der SWR vier Filme von Absolvent:innen der Filmakademie Baden-Württemberg in der 21. Staffel "Junger Dokumentarfilm". Die Absolvent:innen der Filmakademie Baden-Württemberg erzählen Geschichten von Menschen, die ihre Heimat verloren haben, aufgeben mussten - oder vielleicht auch nie eine hatten. Es sind Geschichten aus einer Welt, in der soziale Ungleichheit einen traurigen Höhepunkt erreicht hat. Niemals aufgeben, auch in der Hoffnungslosigkeit den Funken Hoffnung suchen - diese Eigenschaft verleiht den porträtierten Menschen Würde. "Auf der Jagd nach dem Glück" (ab 14.10.) "Jemen - Die Mütter der Entführten" (ab 21.10.). "Mein Vietnam" (ab 28.10.) und "Die vier Winde" (ab 4.11.)Warum reinschauen?Geheimtipp für Dokufreund:innen.Ab 15. OktoberPodcast: "Score Snacks"Kurztrip in die Welt der Filmmusik: ARD Audiothek, SWR2.de, Podcast-PortalenSWR2 Musikredakteur Malte Hemmerich lässt in "Score Snacks" die Szenen großer Kinofilme durch Filmmusik wieder aufleben: In weniger als zehn Minuten erklärt Malte unter anderem, was die Musik von "Harry Potter" mit Eulen zu tun hat, warum Joker im Badezimmer Cello hört oder warum der Soundtrack aus "Rocky" bis heute zum Training taugt. Auf Spotify gibt es die "Score Snacks" mit exklusiver Playlist und den kompletten Songs im Anschluss an jede Folge. Neue Ausgaben jeweils freitags.Warum reinschauen?Für Cineast:innen und Musikinteressierte - Ohrwurmalarm!