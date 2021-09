Zürich (awp) - Nach dem Ausverkauf am Dienstag ziehen die Kurse an der Schweizer Börse zur Wochenmitte mehrheitlich an. Marktteilnehmer reden einstimmig von einer Gegenbewegung. Gerade der Kursrutsch am gestrigen Dienstag, als etwa der SMI am Ende knapp 1,8 Prozent eingebüsst hatte, sei zu schnell vonstattengegangen. Nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...