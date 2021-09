Der Euro hat am Mittwoch etwas gegen den US-Dollar nachgegeben. Gegen 9 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1662 Dollar, nachdem sie zuletzt im späten US-Handel mit 1,1681 Dollar gehandelt worden war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1678 Dollar festgesetzt. Auch am Berichtstag dürften Inflationsängste das bestimmende Thema bleiben.Die jüngste Preisanstiege ...

