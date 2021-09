Der CEO von Puma (WKN: 696960) Björn Gulden verkündete diese Woche in einem Interview mit dem Handelsblatt: "Puma hat in jedem Fall das Potenzial, auf mehr als zehn Milliarden Euro Umsatz zu kommen. Danach sehen wir weiter." Ausgehend vom Umsatz des letzten Jahres wäre das ungefähr eine Verdopplung (Stand 27.09.2021, gilt für alle Angaben). Der Sportartikelhersteller hat sich gut von der Corona-Krise erholt und wurde vor Kurzem sogar in den DAX 40 aufgenommen. Dennoch ist der Aktienkurs ausgehend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...