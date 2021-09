Gores Guggenheim (WKN: A2QR3Y) fusioniert mit dem innovativen Elektroautohersteller Polestar Automotive. Die Polestar-Investoren gucken auf eine ambitionierte Enterprise-Value-Bewertung von 20 Milliarden US$. Polestar ist per Eigendefinition ein Premium-Elektrofahrzeugunternehmen aus Schweden. Polestar verfolgt eine globale Marketingstrategie und plant bis Ende 2022 in 30 Märkten präsent zu sein. Polestar prophezeit gute Zukunft... Der Zusammenschluss ...

