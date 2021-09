Linz (www.anleihencheck.de) - Der erneute Antrag der US-Demokraten, die Schuldenobergrenze zu erhöhen, stieß bei den Republikanern auf Eis, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Werde die Grenze nicht erhöht, könnte Amerika Mitte Oktober zahlungsunfähig sein, warne Finanzministerin Janet Yellen. Der Devisenmarkt zeige sich dennoch gelassen. Die Mehrheit der Marktteilnehmer gehe von einer kurzfristigen Einigung aus. Heute finde das geldpolitische Forum der EZB statt. Nachdem erst kürzlich die Notenbanksitzungen der FED (USA), der Bank of England, der Bank of Japan und der EZB stattgefunden hätten, werde nicht erwartet, dass es heute bahnbrechende neue geldpolitische Erkenntnisse geben werde. Gestern habe EUR/USD das bisherige Jahrestief bei 1,1662 USD angetestet. Ein Unterschreiten dieser Marke könnte den Weg Richtung 1,1600 USD frei machen. (29.09.2021/alc/a/a) ...

