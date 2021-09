Lausanne (ots/PRNewswire) -Professor Richard H. McLaren wird die Ergebnisse der ersten Phase seiner Untersuchung des internationalen Boxsports auf einer Live-Pressekonferenz sowie in einem Zoom-Webcast am 30. September 2021 vorstellen.Professor McLaren wurde im Juni 2021 vom Internationalen Amateur-Boxverband (AIBA) ernannt, um mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Wertung und den Schiedsrichtern während der Olympischen Spiele in Rio 2016 zu untersuchen.WAS: McLaren: Unabhängige Untersuchung zum BoxsportWANN: 30. September 2021UHRZEIT: 13 Uhr (Mitteleuropäische Zeit); 7 a.m. (Eastern Time)WO: Hans Erni Room, Hotel Continental Lausanne, Place de la Gare 2, 1001 LausanneBitte beachten Sie, dass Journalisten, die an der Live-Pressekonferenz teilnehmen, den COVID-19-Protokollen (Schweizer COVID-Zertifikat) unterliegen.Journalisten, die am Zoom-Webcast teilnehmen möchten, müssen sich vorab unter folgendem Link anmelden: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vAwMtxepQcKl6WwWmNtl0QNach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Informationen, wie Sie dem Webinar beitreten können.Catherine Doyle, Avenue Strategic Communications, Tel: +1-514-641-3266, E-Mail: catherine.doyle@communicationsavenue.comOriginal-Content von: McLaren Global Sports Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100087421/100878461