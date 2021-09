Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die positive Tendenz im DAX im Gegensatz zu den deutlichen Abschlägen gestern in New York. Wir schauen auf den Medien-Coup, den die potenziellen Koalitionäre heute Nacht landen konnten und auf dessen Auswirkungen auf die Tendenz an der Börse hierzulande. MUTARES mit einer Kapitalerhöhung - wir bleiben dabei und setzen den Stop aus. Außerdem im Fokus: AMAZON nimmt den Fitness-Sektor ins Visier.

