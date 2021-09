Elon Musk ärgert sich über die Klagewelle von Blue Origin gegen SpaceX. Bei einer Konferenz geigte er Jeff Bezos die Meinung. Im Nebensatz bekam auch Richard Branson etwas ab. Dass Amazon-Gründer Jeff Bezos eine Klage nach der anderen in Richtung Raumfahrunternehmen SpaceX abschießt, ärgert Elon Musk. Am Dienstag macht der sich mit einem Seitenhieb Luft. Auf der 2021 Code Conference sagte Musk in Richtung Bezos: "Du kannst dich nicht bis auf den Mond klagen, egal, wie gut deine Anwälte sind." Die Journalistin Kara Swisher hatte den SpaceX-Gründer nach den Klagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...