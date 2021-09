Der niederländische Chipausrüster ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215) erwartet, dass der Konzern auch künftig Kapital an seine Aktionäre in Form von steigenden Dividenden und Aktienrückkäufen zurückzahlen wird, wie am Mittwoch auf einem Investorentag am Stammsitz in Veldhoven mitgeteilt wurde. Bis zum Jahr 2025 soll ein Umsatz in Höhe von 24 bis 30 Mrd. Euro erreicht werden (2020: 14 Mrd. Euro), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...