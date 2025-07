BYD hat seine Pläne zum Bau eines großen Werks in Mexiko unter anderem wegen der Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump auf Eis gelegt. Etwas weiter südlich hat der chinesische Autobauer jetzt aber mit der Produktion von Elektroautos und Plug-in-Hybriden begonnen - im Nordosten Brasiliens. Zunächst zu Mexiko: BYD hatte in den vergangenen Jahren bereits drei Standorte in dem Land erkundet, stellte die aktive Suche aber im letzten Jahr ein. Dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...