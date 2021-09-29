FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CBD GLOBAL SCIENCES INC. GS3 CA12482U1057
AB/FROM ONWARDS 29.09.2021 08:30 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CBD GLOBAL SCIENCES INC. GS3 CA12482U1057
AB/FROM ONWARDS 29.09.2021 08:30 CET
CBD GLOBAL SCIENCES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de