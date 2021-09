Münster (ots) -Mit der digitalen Aufklärungskampagne "Deutschland bestimmt das Herzalter!" möchte die Assmann-Stiftung für Prävention einen Beitrag zur verbesserten Gesundheitsvorsorge auf dem Sektor der Herz-Kreislauf-Erkrankungen leisten. In nur zwei Jahren haben bereits über 350.000 Personen ihr Herzalter basierend auf Algorithmen der PROCAM-Studie berechnet (www.herzalter-bestimmen.de), davon zwei Drittel Frauen und ein Drittel Männer. Je mehr das Herzalter das Lebensalter überschreitet, desto höher ist als Folge vorgealterter Herzkranzgefäße das künftige Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden.Mit einer für den Weltherztag am 29. September 2021 durchgeführten Zwischenauswertung anonym erhobener Daten von Hochrisikopersonen für den Herzinfarkt, definiert als Personen mit einem Herzalter von mindestens 5 Jahren über dem tatsächlichen Alter, zeigte sich, dass zu hohe LDL-Cholesterinwerte, Rauchen und Übergewicht, oft in Kombination auftretend, häufig vorkommende Risikofaktoren in der Bevölkerung sind, die für den Herzinfarkt als Todesursache Nr. 1 weitestgehend verantwortlich sind. So entfielen bei 290.031 Herzaltertests (195.958 Frauen, 94.073 Männer), die ohne Laborwerte (LDL-Cholesterin, HDL-Cholesterin, Triglyceride, Blutzucker) bestimmt wurden, sogenannte PROCAM-Schnelltests, 15 % auf diese Hochrisikogruppe (27.956 Frauen, 16.380 Männer). Davon sind in einer Subgruppe von unter 50-jährigen Personen (5.870 Frauen und 4.630 Männern) die Frauen, im Durchschnitt erst 42 Jahre alt, zu 81 % Raucherinnen und haben einen BMI von durchschnittlich 33 (Adipositas Grad 1). Bei Männern in dieser Hochrisikogruppe war das Durchschnittsalter 40 Jahre und im Durchschnitt der BMI mit 31 ebenfalls deutlich erhöht sowie der Anteil der Raucher mit 87 % noch höher als bei den Frauen dieser Subgruppe.Weitere 57.710 Personen (32.193 Frauen, 25.517 Männer) haben ihr Herzalter mit Laborwerten auf Basis des PROCAM-Gesundheitstests bestimmt, wovon 13 % (5.120 Frauen, 2.368 Männer) auf die Hochrisikogruppe mit einem Herzalter von mindestens 5 Jahren über dem tatsächlichen Alter entfielen. Für die 17 % der unter 50-jährigen Personen aus dieser Hochrisikogruppe (748 Frauen im Durchschnittsalter von 43 Jahren, 555 Männer im Durchschnittsalter von 41 Jahren) lag das LDL-Cholesterin im Durchschnitt bei Frauen mit 198 mg/dl und bei Männern mit 202 mg/dl weit oberhalb der therapeutischen Zielwerte herzinfarktgefährdeter Personen von deutlich unter 100 mg/dl entsprechend verschiedener Leitlinien.Ziel der Aufklärungskampagne: Inanspruchnahme ärztlicher Check-up-Untersuchungen steigern!"Durch Information und Forschung Leben retten" ist das Leitmotiv der Assmann-Stiftung für Prävention. So empfiehlt die Stiftung im Hinblick auf die alarmierend hohen Fallzahlen von Personen mit erhöhtem Herzalter, ärztliche Check-up-Untersuchungen konsequent in Anspruch zu nehmen. Alle gesetzlich Versicherten haben einen Anspruch auf eine allgemeine Gesundheitsuntersuchung einmalig im Alter von 18 bis 34 Jahren und ab 35 Jahren alle drei Jahre. Im Rahmen dieser ärztlichen Check-up-Untersuchungen sollen gesundheitliche Risiken und Belastungen frühzeitig erfasst werden. Sie dienen der Früherkennung von häufig auftretenden Krankheiten, insbesondere von Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen sowie von Diabetes.Pressekontakt:Assmann-Stiftung für PräventionGronowskistraße 3348161 MünsterTel.: 0251 1312360info@assmann-stiftung.dewww.herzalter-bestimmen.deOriginal-Content von: Assmann-Stiftung für Prävention, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113856/5032968