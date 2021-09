Konzernumbau bei Airbus verschoben

Werbung



Die IG Metall und der Flugzeugbauer haben sich geeinigt.



Am 17. September haben wir in einem Artikel noch den Streik bei Airbus und der Tochter Premium Aerotec thematisiert ( Hier können Sie den Artikel nachlesen ). Doch das Thema ist zumindest zurzeit weg vom Tisch. Die Gewerkschaft IG Metall und Airbus konnten sich darauf einigen, den Konzernumbau vom 01. Januar 2022 weiter nach hinten zu verschieben. Somit hat Airbus mehr Zeit, eine Lösung zu allen Themen zu treffen. Dies betreffe die Abspaltung von Premium Aerotec und deren Beschäftigte, Investoren sowie diverse Produktionsstandorte.

Sechs Wochen lang möchte man nun in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe einige Lösungsvorschläge sammeln. Damit sind weitere Streiks und Handlungsdruck erstmal kein Sorgenthema bei Airbus in Deutschland. Der neue Umzugs- und Umbautermin steht noch nicht fest.





Der amerikanische Konkurrent Boeing erhielt gestern Aufträge der US Navy, fünf P-8A Poseidon Flieger für Deutschland zu produzieren. Die deutsche Industrie zählt als wichtiger Partner für das P-8A Poseidon Projekt. Unter anderem wird mit der Lufthansa Technik AG im Bereich Systemintegration, Instandhaltung & Ausbildung kooperiert.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?