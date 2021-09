Hamburg (ots) -



Eine knappe Mehrheit der befragten Deutschen gibt Angela Merkel eine Mitschuld für das schlechte Abschneiden der Union bei der Bundestagswahl. 54 Prozent der Befragten stimmen der Aussage zu, die Kanzlerin "sei mitschuldig am historisch schlechtesten CDU-Ergebnis bei einer Bundestagswahl - durch die Art, wie sie den CDU-Vorsitz übergeben hat". So lautet das Ergebnis einer aktuellen Civey-Umfrage im Auftrag der Wochenzeitung DIE ZEIT.



39 Prozent halten die Aussage für falsch, 7 Prozent sind unentschieden. An der repräsentativen Umfrage von Civey am 27./28. September nahmen 2501 Menschen teil.



