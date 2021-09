Dortmund (ots) -Der neue Zahnzusatztarif CEZE der Continentale Krankenversicherung ist ein leistungsstarker Alleskönner. Er bietet gesetzlich Versicherten einen umfassenden Rundumschutz. Dazu zählen 100 Prozent Leistung bei Zahnersatz, wichtigen Zahnbehandlungen, Prophylaxe, Bleaching und bei schmerzlindernden Maßnahmen. Eine Besonderheit des Tarifs ist, dass er nach Art der Leben kalkuliert ist. Wartezeiten entfallen und die Dauer der Leistungsstaffel lässt sich auf zwei Jahre reduzieren.Beiträge bleiben auch im Alter bezahlbar"Mit CEZE verfügt die Continentale nun über eine Tarifpalette, die im Zahnbereich für jeden Bedarf ein passendes Angebot parat hat", so Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Kranken im Continentale Versicherungsverbund. "Unsere bereits im Markt etablierten Tarife CEZK und CEZP stellen Lösungen im Mittelklasse- und dem gehobenen Segment dar. CEZE füllt nun den noch offenen Platz im Hochleistungssegment", erläutert er weiter. Alle drei Tarife sind nach Art der Leben kalkuliert und dadurch besonders nachhaltig. Die gebildeten Alterungsrückstellungen sorgen dafür, dass die Beiträge auch im Alter bezahlbar bleiben. So nimmt CEZE auch im Vergleich mit Tarifen, die nach Art der Schaden kalkuliert sind, eine ausgezeichnete Marktposition ein.100 Prozent Leistung für privatzahnärztliche Versorgung, Zahnersatz und ImplantateMit dem CEZE kann sich der Kunde auf einen umfassenden Leistungskatalog verlassen: Inklusive der GKV-Vorleistung erstattet die Continentale die Kosten sowohl für die Regelversorgung als auch die privatzahnärztliche Versorgung zu 100 Prozent. Wichtige Zahnbehandlungen und Prophylaxemaßnahmen sind natürlich ebenfalls zu 100 Prozent abgesichert. Dasselbe gilt für die professionelle Zahnreinigung, die Fissurenversiegelung und zahnaufhellende Maßnahmen wie Bleaching mit einer Obergrenze von 250 Euro jährlich. Implantate sind tariflich in unbegrenzter Zahl eingeschlossen.Behandlungen beim Zahnarzt sind häufig auch mit Schmerzen verbunden. CEZE-Versicherte können neben der klassischen Narkose auf besondere schmerzlindernde Maßnahmen zurückgreifen. Von der Lachgas-Sedierung über die Akupunktur bis hin zur Hypnose leistet der Tarif zu 100 Prozent bis maximal 250 Euro.Zahnstaffel reduzierenEine Seltenheit am Markt: Die Dauer der Leistungsstaffel kann unter bestimmten Voraussetzungen für Wechsler von anderen Versicherern von vier auf zwei Jahre gekürzt werden. Möglich wird das, wenn der Kunde eine unmittelbare Vorversicherung nachweist. Diese muss seit mindestens drei Jahren bestehen und mindestens 80 Prozent für privatzahnärztlichen Zahnersatz leisten. In dem Fall verkürzt sich die Zahnstaffel von vier auf zwei Jahre. Im ersten Jahr beträgt die maximale Erstattung 1.500 Euro, im zweiten 3.000 Euro. Danach können Leistungen grundsätzlich bis zur Höchstgrenze der GOÄ/GOZ abgerechnet werden. Bei Unfällen entfällt die Staffelung komplett.Weitere Informationen zum CEZE gibt es unter www.continentale.de/zahnzusatzversicherung. Freie Vermittler finden speziell für sie aufbereitete Informationen auf makler.continentale.de/ergaenzung-zahn. Übrigens: Für junge Menschen bietet sich die äußerst preiswerte Kombination mit der Continentale Junior-Police CEJ mit diesbezüglich nur einer Gesundheitsfrage an. Weitere Infos dazu finden freie Vermittler unter makler.continentale.de/ergaenzung-kinder.Die Leistungen von CEZE im Überblick:Zahnersatz/Implantate (100 Prozent, inkl. GKV-Vorleistung)- Regelversorgung- Privatzahnärztliche Versorgung- Funktionsdiagnostik- Implantate ohne tarifliche Begrenzung je Kiefer- Augmentation (Knochenaufbau für Implantate)- Leistung ohne GKV-Vorleistung (zum Beispiel bei Ärzten ohne Kassenzulassung): 70 Prozent der erstattungsfähigen KostenZahnbehandlung und Zahnerhalt (100 Prozent, inkl. GKV-Vorleistung)- Plastische Füllungen- Wurzelbehandlung- Parodontosebehandlung- Aufbissbehelfe und SchienenZahnprophylaxe (100 Prozent, maximal 250 Euro je Kalenderjahr)- Professionelle Zahnreinigung- Fissurenversiegelung- Zahnaufhellende Maßnahmen (zum Beispiel Bleaching)Schmerzlinderung (100 Prozent, maximal 250 Euro je Kalenderjahr)- Analgo-Sedierung (Dämmerschlaf)- Vollnarkose- Lachgas-Sedierung- Akupunktur und HypnoseÜber die Continentale Krankenversicherung a.G.Die Continentale Krankenversicherung a.G. ist die Muttergesellschaft des Continentale Versicherungsverbundes. Sie ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Dank dieser Rechtsform ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen und in ihren Entscheidungen unabhängig von Aktionärsinteressen.Anhänger der Naturheilkunde gründeten die Gesellschaft 1926. Sitz des Unternehmens ist in Dortmund.Heute betreut die Continentale Krankenversicherung a.G. die Verträge von rund 1,3 Millionen versicherten Personen und erzielt Beitragseinnahmen von rund 1,8 Milliarden Euro. Damit gehört sie zu den zehn größten privaten Krankenversicherern Deutschlands. Ihr Kerngeschäft ist die Vollversicherung. In der Zusatzversicherung bietet sie ein breites Produktspektrum in allen wesentlichen Leistungsbereichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.Pressekontakt:Bernd GoletzLeiter UnternehmenskommunikationTel.: 0231/919-2255presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12076/5033015